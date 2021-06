Calcio, Europei 2021: Pessina resta ancora in raduno, tornano a casa Politano e Mancini

Matteo Pessina resta a Coverciano, Gianluca Mancini e Matteo Politano lo lasciano. Destino inverso, finora, per i tre ultimi esclusi dalle convocazioni di Roberto Mancini per gli Europei 2021. Il CT ha diramato ieri la lista dei 26 azzurri per la rassegna continentale, ma ha comunque deciso di tenere in ritiro il centrocampista dell’Atalanta.

Il futuro in azzurro di Pessina dipenderà, infatti, dalle condizioni fisiche di Marco Verratti e Stefano Sensi, che restano ancora in dubbio. Il giocatore del PSG si è procurato la lesione del collaterale, ma è sulla via del recupero e su di lui il CT ha sempre detto di volerlo aspettare anche fino all’ultimissimo giorno.

Discorso diverso per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter ha avuto moltissimi problemi fisici in questa stagione e anche adesso è in attesa di recuperare dall’ennesimo stop. Mancini valuta le sue condizioni e per questo tiene ancora in preallarme Pessina.

Sono invece tornati a casa Gianluca Mancini e Matteo Politano. Il difensore della Roma ha perso il ballottaggio con Rafael Toloi, mentre l’attaccante del Napoli è stato superato nelle gerarchie proprio all’ultimo da Giacomo Raspadori, grande sorpresa delle convocazioni.

