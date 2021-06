Calcio, Europei 2021: Marco Verratti torna ad allenarsi con il gruppo. Mancini recupera uno dei riferimenti del centrocampo

Obiettivo recupero: fase avanzata. Marco Verratti migliora giorno dopo giorno e questo pomeriggio ha svolto l’intero allenamento in gruppo a Coverciano, sede degli allenamenti della Nazionale italiana di calcio impegnata negli Europei 2021.

Gli azzurri, usciti vittoriosi in maniera brillante contro la Turchia, si stanno preparando per la sfida contro la Svizzera del 16 giugno che potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione alla seconda fase. Attualmente la Nazionale comanda il Girone A con tre punti, mentre gli elvetici e il Galles ne hanno uno solo. Chiude il raggruppamento, ovviamente, la formazione turca con zero.

Pertanto, in caso di successo, l’Italia si garantirebbe il passaggio di turno e avrebbe modo anche di far rifiatare qualcuno nel match contro i gallesi, tenuto conto di una rassegna che non dà troppo spazio al recupero atletico. In quest’ottica, il ritorno di Verratti è importante nello scacchiere di Mancini. Il centrocampista del PSG è tra i giocatori più talentuosi del roster e ha un’ottima esperienza internazionale dettata dalla militanza nel club transalpino.

Difficile che il Mancio decida di schierarlo dall’inizio contro gli svizzeri, ma sicuramente averlo a disposizione è una buona notizia per andare ad arricchire quel centrocampo che rappresenta il fiore all’occhiello della selezione del Bel Paese. Per quanto concerne il discorso infortuni, hanno lavorato in palestra Alessandro Florenzi alle prese con un risentimento muscolare e Domenico Berardi che deve smaltire i postumi della contusione rimediata contro la Turchia. I due calciatori, stando a quanto riportato dall’Ansa, non destano particolari preoccupazioni, anche se l’ex giallo-rosso quasi sicuramente non potrà esserci contro la compagine rossocrociata.

Foto: LaPresse