Unica nota stonata? Assolutamente sì. Nella bella prestazione della Nazionale italiana di calcio contro la Turchia nel primo match degli Europei 2021 (successo per 3-0), il CT Roberto Mancini deve fare i conti con l’infortunio del terzino destro del PSG Alessandro Florenzi.

L’azzurro, uscito al termine del primo tempo lasciando spazio a Giovanni Di Lorenzo, ha subito la contrattura a un polpaccio, muscolo che già in passato gli aveva creato dei problemi. Una criticità fastidiosa che però non dovrebbe precludergli la permanenza nella rassegna continentale qualora la formazione tricolore andasse avanti, ma che sicuramente non gli consentirà di essere in campo contro la Svizzera nel secondo match della Nazionale il 16 giugno.

Mancini dunque punterà nuovamente su Di Lorenzo che tanto bene ha fatto nella ripresa contro i turchi, risultando tra i giocatori più importanti nel rotondo 3-0 ai rivali. L’Italia, dunque, sa di poter contare su un ottimo ricambio e nello stesso tempo si augura di poter recuperare al più presto l’ex romanista e un grande interprete della mediana come Marco Verratti, che come è noto non ha potuto giocare all’Olimpico di Roma ieri.

Il Commissario Tecnico è consapevole che per andare avanti in questo torneo tutti saranno importanti e quindi questo piccolo contrattempo andrà a responsabilizzare ulteriormente il resto della rosa.

Foto: LaPresse