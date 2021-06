La Francia deve leccarsi le ferite dopo la clamorosa uscita di scena ai calci di rigore contro la Svizzera, nel match valido per gli ottavi di finale degli Europei di calcio.

La selezione campione del mondo in carica si è dovuta arrendere una Svizzera determinata e compatta, capace di imporsi contrariamente alle previsioni che la davano sfavorita. Un match iniziato molto male dai transalpini, sotto quasi subito per la rete di Seferovic. Poi il rigore sbagliato da Rodriguez ha tolto energie agli elvetici e le grandi individualità della formazione francese hanno preso il sopravvento, portando il confronto sul 3-1.

I gol di Seferovic (doppietta) e di Gavranovic hanno incredibilmente riaperto i giochi e la lotteria dei tiri dal dischetto ha sorriso ai rossocrociati, con il decisivo errore di Mbappé. A spiegare dunque la sconfitta è stato il tecnico Didier Deschamps: “Abbiamo cominciato male e siamo stati messi in difficoltà da una grande Svizzera. Tuttavia, nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare la situazione, ma qualcosa è mancato in termini di gestione negli ultimi 10 minuti. Il gol del 2-3 di Seferovic ha avuto delle conseguenze negative e i nostri avversari ne hanno approfittato. Poi ai rigori tutto può succedere e stavolta siamo noi a piangere“, le parole del tecnico in conferenza stampa.

Da questo punto di vista, l’allenatore transalpino ha voluto comunque sottolineare come gli episodi abbiano chiaramente indirizzato il match, citando anche la traversa colpita da Coman nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari. Una battuta d’arresto, però, pesante e non è un caso che in Francia si invochi un cambio di rotta alla guida della formazione.

Foto: LaPresse