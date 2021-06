Cristiano Ronaldo esprime il proprio parere a pochi giorni dall’inizio da Euro2020. Il portoghese si prepara per difendere i colori della propria squadra a partire da martedì 15 giugno, data della prima sfida contro l’Ungheria.

Il giocatore della Juventus ha affermato ai microfoni ai microfoni della propria squadra: “Ho grandissime motivazioni, proprio come nel 2004. Disputerò questo Europeo come se fosse il primo”. CR7 insegue il secondo titolo europeo in carriera dopo l’affermazione nel 2016 in Francia.

Il portoghese ha continuato dicendo: “Non vale la pena fare promesse o pronostici, ma giocheremo ogni partita per vincere. Siamo i campioni in carica e ancora una volta siamo tra i candidati alla vittoria finale. Ci sono tante sfide in vista per tutte le nazioni”.

Al calciatore della Juventus basta un solo goal per segnare la cifra di 105 reti con la maglia portoghese. Ronaldo si prepara dunque a dare spettacolo dopo aver vinto con la formazione di Torino la Coppa Italia 2021 nella finale contro l’Atalanta.

LaPresse