Consueta conferenza stampa per la Nazionale italiana di calcio, che si appresta a fare il proprio esordio agli Europei 2021 venerdì 11 a Roma contro la Turchia. Oggi a parlare con la stampa è Alessandro Florenzi, con le dichiarazioni che sono state riportate da Rai Sport.

Il calciatore azzurro ha parlato della Francia, tra le principali favorite per il titolo: “La Francia ha il giocatore più forte del torneo, Mbappè, che ho visto tutto l’anno. Sono i favoriti, ma vincere non è scontato e non è facile in una competizione dove sono i dettagli a fare la differenza. Sono diverse le Nazionali che possono insidiarli e ci siamo anche noi“.

Sulla Turchia, prima avversaria dell’Italia: “La Turchia ha giocatori forti, penso a Burak Yilmaz che, purtroppo, ha fatto una stagione molto buona. Affrontiamo un gruppo solido, ben organizzato, abbiamo iniziato a studiarli e sappiamo come possiamo fare per fargli male, in questi tre giorni lavoreremo per preparare bene questa partita. Abbiamo tanta voglia di cominciare e di fare bene“.

Sul primo match azzurro: “I tifosi mancano a tutti. In uno stadio che può contenerne 80mila, saranno sempre pochi 15-16mila. Sarà però una bella emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto e che mi ha visto crescere. Speriamo di fare una bella prestazione e di conquistare una bella vittoria per iniziare bene questo cammino“.

Foto: LaPresse