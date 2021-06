La Nazionale italiana di calcio a 5, di fatto, chiuderà la stagione prima delle vacanze estive. Massimiliano Bellarte ha comunicato l’elenco dei convocati per la doppia amichevole in programma il 23 (ore 18.30) e il 24 giugno (ore 19.30) al Palasport di Prato contro l’Olanda.

La compagine tricolore, dopo aver staccato il biglietto per la fase finale degli Europei 2022 precedendo nel proprio raggruppamento Finlandia, Belgio e Montenegro, si propone per questo duplice impegno contro la selezione del Paese che ospiterà la rassegna continentale dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022.

Sono sedici i giocatori convocati da Bellarte e tra questi ci sono alcune novità come Stringari Alves e Matteo Gargantini, alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Un importante rientro nel gruppo azzurro è quello del capitano Stefano Mammarella, che aveva dovuto saltare gli ultimi appuntamenti di marzo e di aprile a causa di un infortunio. Per la concomitanza della fase finale dei play-off di Serie A, non sono stati presi in considerazione i giocatori di Italservice Pesaro, Feldi Eboli, Came Dosson e di Meta Catania.

“L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio al campionato Europeo: questa doppia amichevole con i Paesi Bassi rappresenta un primo step di avvicinamento all’appuntamento dopo aver centrato la qualificazione. Le convocazioni sono state effettuate con questo obiettivo, anche se arrivano al termine della stagione e non potremo contare su chi sta disputando le finali dei campionati nazionali, sia qui in Italia che in Spagna. Sarà bello avere Mammarella con noi, che già all’ultimo raduno in cui era presente, a febbraio, non era al cento per cento. Stringari Alves e Gargantini? Sono due giocatori con caratteristiche specifiche che possono servirci: uno è un mancino, con attitudine all’uno contro uno, l’altro è un’ala-pivot. Ci possono dare delle alternative e sono qui per poterli vedere dal vivo, in allenamento e in partita”, le parole del CT (fonte: comunicato ufficiale FIGC).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Edoardo Di Ponto (Todis Lido di Otia), Stefano Mammarella (Acqua&Sapone) e Francesco Molitierno (Real San Giuseppe);

Giocatori di movimento: Simone Achilli (Olimpus Roma), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Attilio Arillo (FF Napoli), Paolo Cesaroni (CMB Matera), Andrè Fantecele (Sandro Abate), Eduardo Alano Farias (Acqua&Sapone), Murilo Ferreira Juliao (Acqua&Sapone), Gaio Guilherme (Acqua&Sapone), Matteo Esposito (Todis Lido di Ostia), Gabriel Motta Rodrigues (Todis Lido di Ostia), Matteo Gargantini (Milano), Alex Merlim (Sporting Lisbona) e Guilherme Stringari Alves (Kuwait Club).

