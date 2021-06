Boxe: Irma Testa finalista nel Preolimpico di Parigi. Sorrentino e Carini sconfitte, ma sono già a Tokyo

Si chiude, per i colori italiani, la prima parte di giornata al Preolimpico di boxe a Parigi. Il torneo continua anche dopo l’assegnazione dei pass olimpici per chi le ha conquistate: sono perciò salite sul ring Irma Testa, Giordana Sorrentino e Angela Carini.

Va in finale la campana nei 57 kg: sempre più solida nei confronti della rumena Maria Claudia Nechita, come testimonia in modo chiaro anche lo score di 5-0 (decisione unanime dei giudici, con quattro 30-27 e un 29-28). Mai un momento di difficoltà per l’azzurra, che disputerà dunque anche l’ultimo combattimento nella giornata di domani continuando a perseguire la strada di una boxe davvero concreta in ogni momento. In finale ci sarà l’irlandese Walsh.

Sconfitte invece per Sorrentino (51 kg) e Carini (69 kg): sono però cose che non creano dolore, in quanto il pass per le Olimpiadi era oramai già assicurato. Per colei che arriva da Fiumicino, dopo un buon primo round, arriva una maggior consistenza della britannica Charley-Sian Davison (0-5), unita a occasioni in cui l’italiana non riesce a portare colpi precisi e a contenere le trame avversarie. Più lottato, ma ugualmente senza vittoria, il confronto della ventiduenne nata a Napoli con la tedesca Nadine Apetz, che prevale per 1-4, anche se i cartellini dei giudici riflettono bene l’equilibrio sul ring: tre 28-29, un 27-30 e un 29-28.

Intorno alle 18:30 ci sarà invece lo spareggio con cui Rebecca Nicoli tenterà di andare a Tokyo: tra lei e il pass olimpico c’è la greca Pite nei 60 kg. In caso di vittoria, salirebbe a quattro il contingente di azzurre presenti nella rassegna a cinque cerchi, mentre, com’è ormai noto, il settore maschile non è riuscito a portare nessuno.

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)