Boxe, Europei Under 22 2021: tre vittorie italiane nella seconda giornata

Tre azzurri e due azzurre sono saliti sul ring nella seconda giornata degli Europei Under 22 di boxe, che sono in corso di svolgimento in Italia, a Roseto degli Abruzzi. La manifestazione continentale è ancora nelle sue fasi iniziali, e andiamo in questo caso a vedere come si sono comportati i portacolori del nostro Paese.

Sul lato maschile, vincono rispettivamente nei sedicesimi degli 81 kg e negli ottavi dei 64 kg Luca Iovoli e Matteo Ara, l’uno sul georgiano Gustaiev (5-0, verdetto unanime) e l’altro sullo scozzese Lynch (4-0). Sconfitto invece Remo Salvati negli ottavi dei 75 kg dal russo Voronov (0-5).

Per quanto riguarda invece il settore femminile, va avanti Sirine Chaarabi nei 57 kg, esordendo con una vittoria prima del limite sull’armena Stepanyan. Nulla da fare invece per Simona Monteverdi, che perde per 0-5 dalla slovacca Jedinakova nei 64 kg.

Saranno sei domani gli azzurri sul ring, tutti agli ottavi: Francesco Iozia (60 kg), Gianluigi Malanga (69 kg), Harit Eryilmaz (56 kg), Patrick Cappai (52 kg), Roberto Lizzi (91 kg) e, come già oggi, Luca Iovoli (81 kg). Tutte le donne si rivedranno invece domenica, in numero di sette.

