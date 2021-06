Beach volley, World Tour 2021 Sofia 2. Italia con almeno una coppia in semifinale!

Ci sarà almeno una coppia azzurra in semifinale ma potrebbero anche essere due nel torneo maschile del secondo torneo 1 stella di Sofia allineato ai quarti di finale. In programma un derby, tanto per cambiare, nei quarti di finale con Abbiati/Andretta, teste di serie numero 1, che affronteranno Windisch/Marchetto, teste di serie numero 3, mentre Cottafava/Dal Corso saranno impegnati nella parte bassa del tabellone contro i padroni di casa Stoyanov/Gradinarov che hanno eliminato agli ottavi la quarta coppia italiana, Ranghieri/Viscovich.

La giornata è iniziata in chiaroscuro per i colori italiani con Abbiati/Andreatta che hanno vinto il loro girone trionfando con un secco 2-0 (21-12, 21-10) inflitto ai canadesi Hoey/MacNeil. Un risultato che ha lanciato gli azzurri ai quarti di finale come Cottafava/Dal Corso che, nella finale del loro girone, hanno superato 2-0 (21-16, 21-17) i francesi Piatre/Patte.

Secondo posto nel girone e ottavi di finale da disputare, invece, per Ranghieri/Viscovich che hanno perso una vera e propria battaglia contro i russi Samoday/Bakhnar con il punteggio di 2-1 (24-22, 19-21, 15-13), mentre Windisch/Marchetto si sono arresi in due set di fronte ai solidi portoghesi Pedrosa/Campos: 2-0 (21-19, 21-15).

Negli ottavi di finale bella affermazione di Windisch/Marchetto che hanno travolto con un secco 2-0 (21-13, 21-13) la coppia di casa Mehandziyski/Kostov. Niente da fare, invece, per i combattivi Ranghieri/Viscovich che sono stati sconfitti 2-1 (21-18, 8-21, 15-9) dalla coppia bulgara Stoyanov/Gradinarov che saranno gli avversari nei quarti di Cottafava/Dal Corso.

Finali primo posto maschili: Abbiati/Andreatta (ITA)-Hoey/MacNeil (CAN) 2-0 (21-12, 21-10), Bakhnar/Samoday (RUS)-Ranghieri/Viscovich (ITA) 2-1 (24-22, 19-21, 15-13), Windisch/Marchetto (ITA)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (19-21, 15-21), Platre/Patte (FRA)-Cottafava/Dal Corso (ITA) 0-2 (17-21, 16-21).

Finali terzo posto maschili: Grozdanov/Latunov (BUL)-Seiser/Kindl (AUT) 0-2 (15-21, 16-21), Neshev/Raev (BUL)-Ertl/Kratz (AUT) 0-2 (17-21, 20-22), Stoyanov/Gradinarov (BUL)-Pokeršnik/Bošnjak (SLO) 2-1 (21-14, 16-21, 15-11), Mehandzhiyski/Kostov (BUL)-Hajós/Stréli (HUN) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13)

Ottavi di finale maschili: Mehandzhiyski/Kostov (BUL)-Windisch/Marchetto (ITA) 0-2 (13-21, 13-21), Ertl/Kratz (AUT)-Hoey/MacNeil (CAN) 1-2 (21-12, 19-21, 8-15), Ranghieri/Viscovich (ITA)-Stoyanov/Gradinarov (BUL) 1-2 (18-21, 21-8, 9-15), Platre/Patte (FRA)-Seiser/Kindl (AUT) 2-1 (14-21, 21-13, 15-13)

Quarti di finale maschili: Abbiati/Andreatta (ITA)-Windisch/Marchetto (ITA), Hoey/MacNeil (CAN)-Pedrosa/Campos (POR), Cottafava/Dal Corso (ITA)-Stoyanov/Gradinarov (BUL), Platre/Patte (FRA)-Bakhnar/Samoday (RUS)

Finali primo posto femminili: Agudo/Gabi (VEN)-Schermerhorn/Davis (USA) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13), Wheeler/Quiggle (USA)-Dave/Starikov (ISR)m 2-1 (19-21, 21-17, 15-12), Dinova/Koleva (BUL)-Klinger/Klinger (AUT) 0-2 (15-21, 9-21), Hladun/Baburina (UKR)-Kotnik/Lovsin (SLO) 0-2 (20-22, 24-26).

Finali terzo posto femminili: Racheva/Nikolova (BUL)-Olsen/Trans (DEN) 0-2 (9-21, 6-21), Mishonova/Stanchulova (BUL)-Legieta/Gromadowska (POL) 0-2 (15-21, 16-21), Tolentino/Savonije (AHO)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (14-21, 13-21), Kyoseva/Kindova (BUL)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 0-2 (12-21, 9-21).

Foto Fivb