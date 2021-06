Tutto facile per la Nazionale italiana di beach soccer impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2021. Gli azzurri, dopo aver sconfitto la Romania per 4-2 nel primo incontro di lunedì 21 giugno, si sono imposti ieri contro la Danimarca per 12-0, staccando il biglietto per i quarti di finale di questa competizione.

Giova ricordare che le semifinaliste del torneo otterranno il pass iridato. I nostri portacolori con questo riscontro hanno ottenuto 6 punti, gli stessi della Germania, mentre le citate Romania e Danimarca sono a 0. Oggi, alle ore 20.30, andrà in scena il match contro i teutonici che deciderà il primato del Gruppo B.

Una partita subito in controllo per gli uomini di Del Duca che dopo 4’52” hanno sbloccato il punteggio con Zurlo. Nel secondo periodo, Marinai, Gori, Frainetti, Percia Montani, ancora Marinai e Frainetti hanno portato a sette le mercature. Il perentorio 12-0 è stato completato dalle restanti cinque segnature nel terzo tempo siglate da Giordani (doppietta), Gori in due circostanze (di cui una su rigore) e da Zurlo.

Un match speciale per Gori visto che con i gol messi a segno nel match ha raggiunto una quota notevolissima, ovvero 300 reti in azzurro, diventando il cannoniere più prolifico di sempre.

Foto: sergey pozhoga / Shutterstock.com