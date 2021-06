Basket, Teodosic e Bjelica saranno presenti al Preolimpico con la Serbia. In dubbio Jokic e Bogdanovic

In attesa della pubblicazione del roster definitivo, la Serbia potrà sicuramente contare su Milos Teodosic e Nemanja Bjelica in occasione del Torneo Preolimpico di Belgrado valevole per la qualificazione ai Giochi di Tokyo nel basket maschile.

Lo riporta Mozzart Sport, che conferma la volontà da parte di entrambi i giocatori di giocarsi da protagonisti l’ultima chance di qualificare la Serbia per le Olimpiadi dopo la medaglia d’argento ottenuta a Rio nel 2016. Ancora in dubbio invece la presenza a Belgrado di altri elementi chiave della formazione serba come per esempio Nikola Jokic, MVP NBA appena eliminato dai Playoff con i suoi Denver Nuggets.

Non è ancora ufficiale ma anche Boban Marjanovic dovrebbe rispondere presente alla chiamata di coach Igor Kokoskov, mentre l’eventuale forfait di Bogdan Bogdanovic è legato esclusivamente al protrarsi della sua avventura nei Playoff NBA con gli Atlanta Hawks.

La Serbia deve però già fare i conti con due assenze pesanti nel reparto dei lunghi, infatti Nikola Milutinov e Miroslav Raduljica sono costretti a dare forfait al Preolimpico e (eventualmente) ai Giochi Olimpici a causa dei rispettivi infortuni. Ricordiamo che la selezione balcanica parteciperà al torneo di qualificazione a cinque cerchi di Belgrado insieme a Repubblica Dominicana, Filippine, Italia, Porto Rico e Senegal, con in palio un solo pass per Tokyo.

Credit: Ciamillo