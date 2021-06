Basket: Supercoppa Italiana con tutti i club della Serie A 2021-2022

Così come nella stagione 2020-2021, anche in quella 2021-2022 ci sarà una Supercoppa Italiana aperta a tutte le squadre che disputeranno il massimo campionato. Lo ha deciso la Lega Basket Serie A nell’odierna Assemblea, in cui sono state discusse anche le date della prossima annata (ma non esplicitate: si parla, ma solo a livello di voce di corridoio, del 26 settembre per la Serie A).

In particolare, la Supercoppa vedrà come teste di serie Virtus Segafredo Bologna, A|X Armani Exchange Milano, Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro. Parteciperanno inoltre tutte le formazioni iscritte alla massima serie, in continuità con quanto accaduto nella stagione appena conclusa.

L’Olimpia Milano ha vinto la passata edizione, battendo alla Segafredo Arena la Virtus Bologna, che però si è presa la soddisfazione finale e più grande, e cioè quella dello scudetto superando per 4-0 gli uomini di Ettore Messina.

Umberto Gandini, che presiede la LBA, ha inoltre presentato le linee guida del piano strategico 2022-2025, che saranno elaborate con la società Deloitte. L’obiettivo è di aumentare la solidità e rilevanza del movimento di vertice, anche con l’aiuto del sistema inserito nel Manuale delle licenze e tenendo conto delle attuali realtà presenti.

Credit: Ciamillo