Basket, NBA Playoff 2021: Dallas batte i Clippers in gara 5 con 42 punti di Doncic. Hawks, Jazz e Sixers strappano il pass per il secondo turno

Sono quattro le partite dei Playoff NBA 2021 che si sono tenute questa notte. Ad aprire le danze è stata gara 5 tra Washington Wizards e Philadelphia 76ers. I Sixers, benché privi della loro stella Joel Embiid, si sono imposti con un nettissimo 112-129 e hanno chiuso la serie con un secco 4-1. I migliori in campo sono stati un Seth Curry da 30 punti, un Tobias Harris da 28 punti e 9 rimbalzi e un Ben Simmons autore di una tripla doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Al secondo turno i Sixers troveranno gli Atlanta Hawks i quali, proprio stanotte, hanno archiviato la serie coi New York Knicks vincendo gara 5 al Garden con il risultato di 103-89. Brilla, come sovente accade, la stella di Trae Young, il quale ha realizzato 36 punti e ha smazzato 9 assist. Serata no per Danilo Gallinari, che ha segnato solo un punto. L’azzurro, ad ogni modo, si consola con la prima vittoria in carriera in una serie di playoff.

Tutto facile per gli Utah Jazz che stendono 110-126 i Memphis Grizzlies e, a loro volta, archiviano la pratica con un netto 4-1. Ancora una volta è Donovan Mitchell l’uomo chiave per la franchigia di Salt Lake City. Il fuoriclasse dei Jazz ha realizzato una prova da 30 punti e 10 assist. Sono degne di nota, inoltre, anche le prestazioni di un Rudy Gobert da 23 punti e 15 rimbalzi e di un Jordan Clarkson da 24 punti in uscita dalla panca.

I Los Angeles Clippers, dopo aver vinto ambedue le sfide disputate sul campo dei Dallas Mavericks, hanno nuovamente perso in casa contro i texani. I Mavs hanno trionfato 105-100 allo Staples Center, espugnando, così, l’arena avversaria per la terza volta nella serie. Ora Dallas avrà il match point davanti al pubblico amico. Il migliore della sfida odierna è stato il solito Luka Doncic. Lo sloveno è stato protagonista di una serata pazzesca da 42 punti e 14 assist.

I RISULTATI DELLE PARTITE DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 112-129

Atlanta Hawks – New York Knicks 103-89

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 110-126

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 105-100

Foto: LaPresse