L’Italbasket scenderà in campo, domani, per il match contro Porto Rico del Preolimpico di Belgrado. La selezione azzurra, per la verità, doveva esordire oggi, contro il Senegal. Tuttavia, la nazionale africana ha dovuto rinunciare al torneo che assegna il pass per Tokyo 2021 poiché alcuni suoi giocatori sono risultati positivi al Covid e, per questo, non possono lasciare la Germania, nazione ove si trovano ora.

Sia Italia che Porto Rico, stante la situazione del Senegal, sono sicure di approdare alle semifinali. Ad ogni modo, la sfida di domani servirà a stabilire chi sarà la capolista del girone. Per gli azzurri, inoltre, sarà anche l’occasione per oliare i meccanismi in vista della fase finale. E’ bene ricordare, infatti, che in questo torneo è presenta anche una corazzata come la Serbia e servirà una vera e propria impresa per batterli in casa loro.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Meo Sacchetti, e riportate dal sito FIP, in vista della partita di domani: “I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. C’è molta voglia di riversare sul parquet tutta l’energia che abbiamo accumulato in questi giorni e che non abbiamo potuto liberare come avremmo dovuto con i match contro Venezuela e Senegal, poi saltati. Il tempo per prepararci è stato poco ma è così per tutti e ora il passato conta poco. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e la nostra testa è solo al Porto Rico. I Giochi sono un traguardo importante ma non dobbiamo fare l’errore di pensare solo alla finale contro la Serbia. Iniziare bene contro i portoricani, squadra con molti piccoli intraprendenti e che sanno fare canestro, sarà utile per acquisire fiducia in vista delle successive partite. Vogliamo iniziare col piede giusto. Noi abbiamo giocatori importanti e sapremo come usare le nostre armi. Un punto di forza della nostra squadra? È un piacere vederli insieme“.

Credit: Ciamillo