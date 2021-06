Basket, finale Serie A 2021: Bologna cala il tris nel match più brutto, Weems spedisce Milano all’inferno

Vince Bologna la sfida più brutta delle finali fino a ora, vince la Virtus nonostante percentuali bassissime anche per i ragazzi di Djordjevic, ma Milano fa peggio e non basta un terzo quarto da sogno di Datome e almeno tre rimonte per fermare la corsa di Bologna che ora è a una sola vittoria dal titolo.

Il primo quarto inizia come era finita gara 2, con Milano che non riesce a trovare la via del canestro (0/5 dal campo) e la Virtus che nonostante non abbia medie molto migliori (1/7 da due punti) allunga sul 5-0. Un gioco da tre punti di Micov, la grande novità delle finali, riavvicina l’Olimpia in una prima parte del match dove sono decisamente gli errori a farla da padrone e dove la Virtus, come anche nelle due sfide al Forum, è molto più fallosa degli ospiti. Una tripla di Shields dopo poco più di sei minuti di gioco dà il primo vantaggio a Milano sul 7-8, ma subito risponde Weems per il nuovo +2 Virtus. Un errore banale di Datome con Bologna che aveva una rimessa con 2,8 secondi da giocare regala fallo e liberi a Belinelli e padroni di casa che allungano sul +3. Fallo anche di Pajola e seconda giocata da tre punti per Micov e parità. Quasi sulla sirena canestro di Teodosic e si va al primo stop con la Virtus avanti 17-16.

Ed è ancora il serbo a fare la differenza a inizio secondo quarto. Tripla e fallo subito e Bologna che scappa via sul 21-16. Ancora la Virtus e Messina subito obbligato a chiamare timeout sul -7 per la sua squadra. Ancora tantissimi errori in attacco per Milano (1/8 da oltre l’arco), non sbaglia la squadra di casa che porta il parziale sul 14-0, prima che tre liberi di Punter sblocchino Milano nel secondo periodo. Ancora Punter cerca di tenere l’Olimpia in partita, tripla e -8. Ancora l’ex Virtus a segno e ospiti che accorciano sul 30-26 a metà periodo. Aumenta il parziale di Milano sul 12-2, mentre i padroni di casa iniziano a sbagliare troppo palla in mano. E arriva la tripla di Brooks che chiude la rimonta e i ragazzi di Messina che passano in vantaggio, con la Virtus che non segna da oltre 5 minuti. Si sblocca con la tripla di Weems Bologna, poi ancora il numero 34 delle V-Nere prende rimbalzo, segna e subisce fallo e riallunga la squadra emiliana sul +4. Arrivano i primi punti di Rodriguez, con la tripla, poi fallo dello spagnolo e si va al riposo con la Virtus Bologna avanti 37-34.

Due triple di Teodosic e Weems rilanciano nuovamente la Virtus a inizio ripresa, con Milano che sbaglia un paio di canestri facili e vede i padroni di casa scappare sul +8 dopo 90 secondi di gioco. Non trova soluzioni offensive l’Olimpia, soffre tantissimo in difesa e Virtus che scappa via a +12. Nuovamente arriva la reazione degli ospiti che con Datome mette in scena un parziale di 7-0 e si porta sul 49-44 poco dopo metà quarto. Tanti errori ancora da entrambe le parti, poi fallo di Alibegovic e arrivano due liberi e fallo tecnico a Djordjevic e Milano torna a -3. Nervosa e fallosa Bologna, e la squadra di Messina si avvicina ancora dalla lunetta e un fallo in attacco di Hunter manda nuovamente Datome ai liberi e Milano che rimette la testa avanti a 90 secondi dall’ultimo stop. Si sblocca la Virtus con Weems che ancora una volta trova la tripla del nuovo +2. Segna Shields e si va all’ultimo riposo in perfetta parità sul 52-52 in un match dalle percentuali per entrambe le squadre sotto il 40% dal campo.

Come nei tre periodi precedenti, ancora una volta la Virtus parte meglio negli ultimi 10 minuti e allunga sul +6. Tripla di Pajola per un allungo ulteriore, con Milano ancora una volta che non trova le contromisure e il solito Weems da oltre l’arco ridà la doppia cifra ai suoi. Bologna che domina sui rimbalzi in attacco e la tripla di Teodosic a 150 secondi dalla fine chiude virtualmente il match con il +13 per la Virtus. Match ormai chiuso, con Milano che come in gara 2 scompare nell’ultimo quarto in attacco (24-6 il parziale) e Bologna che vince 76-58 e va sul 3-0 nella serie, a una vittoria dal titolo.

