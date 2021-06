Basket femminile, Europei 2021: le favorite. La Spagna cerca il tris, Francia e Serbia le rivali

Cominciano domani gli Europei di basket femminile, manifestazione che si svolgerà tra Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. Saranno proprio le due nazioni ospitanti a contendersi con ogni probabilità il gradino più alto del podio, anche se non mancheranno di certo le rivali, su tutte il Belgio e la Serbia, squadra con la quale farà il suo esordio l’Italia di Lino Lardo.

La Spagna va a caccia del tris dopo gli ultimi due titoli conquistati nel 2019 e nel 2017. Più in generale le Furie Rosse si sono già messe al collo per quattro volte la medaglia d’oro, salendo sul gradino più alto del podio in tre delle ultime quattro edizioni. Anche in questo 2021 la squadra iberica punta alla vittoria, per poi presentarsi alle Olimpiadi di Tokyo per difendere al meglio l’argento vinto a Rio nel 2016.

In questi Europei la Francia cercherà di interrompere la maledizione del primo posto. Le transalpine, infatti, hanno conquistato quattro argenti consecutivi, perdendo sempre la finale (tre volte con la Spagna ed una con la Serbia). Un titolo continentale che manca addirittura dal 2009, quando la Francia sconfisse la Russia nell’ultimo atto.

Il dominio spagnolo è stato interrotto nel 2015 dalla Serbia, che si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di arrivare fino all’ultima partita e di rimettersi nuovamente la medaglia d’oro al collo. Attenzione anche al Belgio, nazionale dalle ottime individualità e che ha conquistato il bronzo nel 2017. Anche una rinnovata Russia vuole tornare protagonista, anche se il podio europeo manca addirittura dal 2011, con la vittoria nell’edizione in Polonia.

Credit Fiba.basketball