Basket femminile, Europei 2021: i risultati dei quarti di finale: saranno Bielorussia-Francia e Serbia-Belgio le semifinali

Eurobasket Women 2021, il torneo entra nella fase calda. Si sono completati oggi, infatti, i quarti di finale che hanno decretato le migliori 4 Nazionali femminili d’Europa, che andranno a disputare le semifinali e a contendersi, quindi, il trofeo continentale. Si tratta di Bielorussia, Francia, Belgio e Serbia.

Nel primo match di giornata disputato a Valencia (Spagna), la Bielorussia batte 58-46 la Svezia dell’ex CT dell’Italbasket femminile Marco Crespi, conquistando il primo pass per le semifinali del torneo continentale, dove troverà la temibile Francia. Dopo un primo quarto in discreto equilibrio (15-10), le bielorusse piazzano l’allungo decisivo nel secondo parziale (11-4), e per le scandinave non c’è stata più possibilità di poter rientrare in partita. La Bielorussia, infatti, vola successivamente a +13 ad all’inizio dell’ultimo quarto (45-31 a 9’02” dalla sirena finale). Due giocatrici bielorusse chiudono il match con la doppia doppia: Mariya Papova (18 punti e 11 rimbalzi) e Anastasiya Verameyenka (16 punti e 10 rimbalzi). In doppia cifra anche Alexandria Bentley (11 punti). Tra le svedesi, invece, vanno in doppia cifra Frida Eldebink (11 punti e 8 rimbalzi) e Nathalie Fontiane (10 punti), ma non basta per tenere le compagne a contatto con le avversarie.

Nella seconda partita di oggi (disputata a Strasburgo), le padrone di casa della Francia sconfiggono la Bosnia-Erzegovina col punteggio di 80-67. Si trattava di uno dei big match dei quarti di finale, tra due squadre annoverate tra le favorite alla vigilia della rassegna europea. Le bosniache partono bene nel primo quarto, ma le transalpine si rifanno subito sotto, allungando nei quarti centrali del match (chiusi rispettivamente 21-15 e 24.16). Top scorer della Francia Marine Johannes e Sandrine Gunda (15 punti a testa); chiudono in doppia cifra anche Enden Miyem (14 punti) e Gabby Williams (12 punti). Prestazione monstre di Jonquel Jones (29 punti e ben 24 rimbalzi, di cui 21 difensivi – più della metà dei rimbalzi totali presi dalla propria squadra nel match, 47) tra le bosniache, ma non basta per impensierire le avversarie francesi, che affronteranno la Bielorussia in semifinale.

Nella prima partita di stasera (in programma alle 20:45, sempre a Strasburgo), il Belgio batte al fotofinish la Russia 85-83. Per tutto il match regna l’equilibrio: nessuna delle due squadre, infatti, riesce a prevalere nettamente sull’altra. A 31″ secondi dalla sirena finale, il tabellone segna 83-83. La match-winner sarà Julie Allemand, con uno step back in area a 6″ dal termine, a regalare il successo alle fiamminghe per accedere alle semifinali. Doppia doppia per Emma Meessemann (33 punti e 11 rimbalzi in 36 minuti sul parquet), mentre Kim Mestdagh ne segna 19. Alle russe non bastano i 30 punti di Maria Vadeeva (13/17 dal campo) e i 17 di Nina Gionti.

Infine, nell’ultimo quarto che chiude il programma odierno, alla Serbia serve un tempo supplementare per prevalere sulla Spagna (71-64 dopo 45′ di gioco, con i tempi regolamentari finiti 62-62) nell’altro incrocio “ad alta tensione” dei quarti di finale. La posta in palio è alta e nessuna delle due squadre si tira indietro. L’equilibro regna sovrano per tutto il match, fino alla sirena dell’ultimo quarto. Nel tempo supplementare, però, le balcaniche piazzano il break decisivo con un parziale di 9-2, mettendo definitivamente al tappeto le iberiche e conquistando l’accesso tra le magnifiche 4 d’Europa. Top scorer delle giocatrici serbe Sonja Vasic con 19 punti; in doppia cifra anche Yvonne Anderson (17 punti) e Nevena Jovanovic (15 punti). Per la Spagna 14 punti di Cristina Ouvina, 12 di Astou Ndour e 11 di Maite Cazorla.

EUROBASKET WOMEN 2021 – I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

A VALENCIA (SPAGNA)

BIELORUSSIA – Svezia 58-46

SERBIA – Spagna 71-64 d1ts

A STRASBURGO (FRANCIA)

FRANCIA – Bosnia-Erzegovina 80-67 (disputata a Strasburgo)

BELGIO – Russia 85-83

LE SEMIFINALI (SEDE UNICA: VALENCIA)

Sabato 26 giugno

SEMIFINALI

Bielorussia – Francia

Serbia – Belgio

SEMIFINALI 5°-8° POSTO*

Svezia – Bosnia-Erzegovina

Spagna – Russia

*Le squadre vincitrici delle semifinali 5°-8° posto accederanno direttamente alle qualificazioni Mondiali FIBA 2022 (non sono previste, infatti, finali per il 5° e per il 7° posto)

Foto: fiba.basketball