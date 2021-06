Baseball, Serie A 2021: anche San Marino, Nettuno 1945 e Godo alla poule scudetto

Altri verdetti per quanto riguarda la fase iniziale della Serie A: dopo Parmaclima e Fortitudo Bologna, anche Godo, San Marino e Nettuno 1945 procedono senza intoppi verso la poule scudetto, per la quale hanno conquistato la qualificazione con i rispettivi incontri disputati nel sabato sul diamante.

Ancora una volta non c’è molto da dire per quanto riguarda le performance delle big, tutte prive di particolari problemi. Milano riesce a dar fastidio soltanto per due inning del secondo incontro ai ducali, mentre per la Fortitudo c’è Leonora in grandissima condizione e si fa vedere anche il nuovo arrivo Van Gurp, al primo fuoricampo in Italia.

De Simone, nel pomeriggio, prova a reggere quasi da solo contro il Nettuno 1945, ma non può lottare da solo e la squadra laziale si porta a casa due facili successi. La vera notizia, qui, è la seconda vittoria dell’Academy of Nettuno, di strettissima misura su Paternò con un gran singolo di D’Auria e un’eccellente performance da rilievo di Messina. San Marino non si fa troppi problemi con Ferrini, Celli, Angulo, Morresi ed Epifano che fanno semplicemente ciò che vogliono.

Assodato il successo di Godo con il Longbridge (che si batte valorosamente fino al 6° inning con Bortolotti al lancio nel secondo match), altri verdetti potrebbero arrivare oggi, con la sfida Senago-Cagliari che vale un posto in poule scudetto nel girone B, nel quale la lotta è sostanzialmente connaturata al fatto che di squadre ne siano rimaste tre. Nel girone C quella che ormai appare ben avviata è Modena.

Il programma del quinto turno.

Gir. A: Parmaclima-Milano 1946 12-1 (7°), 8-2; domenica Settimo-Campidonico Torino.

Gir. B: domenica Senago-Cagliari. Riposa: Ecotherm Brescia.

Gir. C (nono turno): Farma Crocetta-Ciemme Oltretorrente 3-13 (7°), 5-8, Fontana Ermes Sala Baganza-Comcor Modena. Riposa Camec Collecchio.

Gir. D: UnipolSai Bologna-Metalco Castellana 14-0 (7°), 22-0 (7°); Tecnovap Verona-Bolzano 12-7, 5-1.

Gir. E: domenica Itas Mutua Rovigo-Hotsand Macerata, Erba Vita Rimini-OM Valpanaro Athletics.

Gir. F: Godo-Longbridge 7-0, 5-0; domenica Sultan Cervignano-New Black Panthers Ronchi.

Gir. G: Ecopolis Grosseto-Fiorentina 13-3 (8°), 13-3 (8°), San Marino-Panamed Lancers 14-0 (7°), 17-1 (7°).

Gir. H: Paternò Red Sox-Academy Nettuno 9-10, 3-2; Nettuno 1945-WiPlanet Montefiascone 12-2 (7°), 6-0.

Classifiche

Gir. A. Parma Clima* (10-0), 1.000; Campidonico Torino Grizzlies (3-4), .429; BC Settimo (2-6), .250; Milano 1946 (2-7), .222.

Gir. B. Cagliari BC (3-1), .750; Senago Baseball (3-3), .500; Ecotherm Brescia (2-4), .333.

Gir. C. Camec Collecchio (11-2), .846; Comcor Engineering Modena (7-4), .636; Farma Crocetta (7-8), .467; Fontana Ermes Sala Baganza (4-7), .364; Ciemme Oltretorrente (3-11), .214.

Gir. D. UnipolSai Fortitudo Bologna* (10-0), 1.000; Tecnovap Verona (4-6), .400; Bolzano Baseball, Metalco Dragons Castellana (3-7), .300.

Gir. E. Hotsand Macerata Angels (8-0), 1.000; Itas Mutua Rovigo (4-3), .571; OM Valpanaro Athletics Bologna (2-6), .250; Erba Vita New Rimini (1-6), .143.

Gir. F. BSC Godo (9-1), .900; New Black Panthers (5-3), .625; Longbridge 2000 (3-7), .300; Sultan Cervignano (1-7), .125.

Gir. G. San Marino* (10-0), 1.000; Ecopolis Bbc Grosseto (7-3), .700; Fiorentina Baseball (2-8), .200; CSO Panamed Lancers (1-9), .100.

Gir. H. Nettuno BC 1945* (10-0), 1.000; Paternò Red Sox (7-3), .700; Academy of Nettuno (2-8), .200; WiPlanet Montefiascone (1-9), .100.

* Qualificate per la poule scudetto

Foto: FIBS / Manguera Press / Corrado Benedetti