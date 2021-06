Nuova puntata di Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’atletica leggera. Ospite in trasmissione il vincitore dei 400 ostacoli all’Europeo per Nazioni svoltosi in Polonia, Alessandro Sibilio.

Una vittoria sorprendente e, a tratti, inaspettata. O almeno, così la definisce il suo artefice, Alessandro, il giovanissimo ostacolista e velocista italiano under 23. Ecco come commenta il suo successo: “Non mi aspettavo un’edizione così esaltante, per fortuna ho portato una bella vittoria al nostro Paese. Qual è il segreto che ha portato l’Italia al secondo posto generale? Innanzitutto, i grandi risultati ottenuti dalle punte. Noi giovani che guardiamo da dietro, e che vogliamo raggiungere quei livelli, veniamo spinti e spronati dalle ottime prestazioni. C’è una gran quantità di centisti, ci sono tanti bravi atleti: Jacobs, ad esempio, è stato autore di un tempo stratosferico. Credo che i picchi dei più grandi abbiamo dato una notevole risorsa a noi ragazzi, e infatti in Coppa Europa si è visto un movimento giovanile e le vittorie sono state portate a casa per lo più da giovani. Sono certo che i veterani della squadra ci stiano spronando a fare di più”.

Messo da parte l’Europeo per Nazioni, ora si pensa a nuovi, e importanti obiettivi: “Devo ammettere che non è stata una Coppa di altissimo livello, alle Olimpiadi sarà molto più difficile. Per questo, ho deciso di allenarmi duramente il prossimo mese evitando altre gare. Mi sento tra quelli che possono ambire al titolo e ora voglio concentrarmi su quello. Sarà un mese molto lungo, in cui voglio superare i miei limiti”.

LA VIDEO INTERVISTA AD ALESSANDRO SIBILIO

Foto: FIDAL/Colombo