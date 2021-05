Vuelta Asturias 2021: ad Alto del Naranco vince Pierre Latour, la generale è di Nairo Quintana

La Vuelta a Asturias 2021 si conclude con il successo di Pierre Latour. Il corridore della Total Direct Energie arriva in solitaria nella Cangas del Narcea-Alto del Naranco di 125.3 chilometri rompendo un digiuno che durava dalla prova a cronometro dei campionati francesi 2018. Un successo che non intacca la leadership in classifica generale di Nairo Quintana (Arkea-Samsic), che conquista la piccola corsa spagnola dopo il secondo posto del 2017.

Sin dalla partenza sono in sette a provare la fuga. Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Alexandre Delettre (Delko), Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Nelson Oliveira (Movistar), Angel Madrazo (Burgos-BH), Xavier Cañellas (Gios) e Fabien Doubey (Total Direct Energie) vanno in avanscoperta ma il gruppo non lascia fare, concedendo un vantaggio massimo di 1’48’’.

Sull’Alto El Violeo a suonare la carica è proprio Nairo Quintana, che rompe gli indugi e accelera riprendendo a mano a mano tutti i componenti della fuga. Con il colombiano restano una ventina di uomini, i migliori in salita, fino all’Alto del Naranco, dove si decide la corsa. Come ieri, i primi a scattare sono Victor de la Parte (Total Direct Energie) ed Einar Rubio (Movistar), accompagnati da Alejandro Osorio (Caja Rural-Seguros RGA).

Il loro tentativo viene subito rintuzzato dal leader Quintana, accompagnato da Latour ed Antonio Pedrero (Movistar). Il duo della squadra spagnola, secondo e terzo in classifica generale, cerca di ficcare la resistenza del colombiano, che però reagisce ad ogni scatto; il sestetto arriva compatto fino all’ultimo chilometro, con Latour che scatta al momento giusto e arriva da solo al traguardo, oltre a prendersi il podio finale dietro a Quintana e Pedrero.

Foto: LaPresse