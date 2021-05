Vuelta a España 2022, la partenza ufficiale sarà ospitata dai Paesi Bassi

Secondo quanto scritto da TuttoBiciWeb, la partenza ufficiale della Vuelta a España 2022 sarà ospitata dai Paesi Bassi: rinnovato l’accordo dopo che in terra neerlandese avrebbe dovuto svolgersi la Grande Partenza del 2020, poi cancellata a causa dell’emergenza sanitaria.

Tra Utrecht ed il Brabante si snoderanno le prime frazioni del terzo GT stagionale del 2022: Utrecht sarà sede della cronometro d’apertura e dell’arrivo della frazione seguente, che avrà invece partenza da ‘s-Hertogenbosch, infine la terza frazione avrà partenza ed arrivo a Breda.

Così il direttore della Vuelta, Javier Guillén: “Ritornare nei Paesi Bassi, che è la Nazione per eccellenza del ciclismo, è qualcosa che volevamo fare da molto tempo. L’Olanda è una garanzia di successo in termini di organizzazione e non ho dubbi che, nonostante la complessità della situazione attuale, saremo in grado di portare a termine l’evento in sicurezza e con successo“.

Conclude Guillén: “Nel 2020 siamo stati costretti a prendere una decisione che non avremmo mai voluto prendere ma, nonostante tutto, l’impegno e il desiderio dell’Olanda di ospitare La Vuelta non è cambiato minimamente da allora. È un piacere per noi lavorare con istituzioni così impegnate e che amano andare in bicicletta tanto quanto noi“.

Foto: LaPresse