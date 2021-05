Nairo Quintana, nella frazione di ieri della Vuelta a Asturias, la prima di quest’edizione della breve corsa a tappe spagnola, è tornato al successo dopo oltre un anno di digiuno. Il corridore colombiano dell’Arkea-Samsic, peraltro, ha trionfato in solitaria su tracciato decisamente non adatto alle sue caratteristiche, il quale presentava tante salite brevi e ripide.

Certamente il livello della concorrenza non è elevato come quello che si trova nelle corse World Tour, ma Quintana, che durante lo scorso inverno si è dovuto operare ad ambedue le ginocchia, ha comunque fatto un grande numero, il quale corona una primavera corsa da protagonista. Se da un lato lo scalatore colombiano non è ancora ai livelli di inizio 2020, quando sembrava essere tornato all’antico splendore, dall’altro va sottolineato che è tornato indubbiamente molto bene dall’intervento di cui sopra.

A fine giornata, Quintana ha commentato il suo trionfo. Queste le sue parole riportate dal sito dell’Arkea-Samsic: “Avevo grande voglia di vincere e nel finale ho attaccato con forza. L’ultima salita era molto breve, ma l’avevo già studiata nei giorni scorsi e sapevo dove scattare. Quando vuoi vincere, poi, riesci sempre a trovare delle energie extra. I miei compagni, inoltre, sono stati fantastici. Hanno lavorato per me tutto il giorno e sapevano sempre cosa fare. Con una squadra così è tutto più semplice “.

Quintana, oltretutto, ha anche parlato della tappa che lo aspetta oggi, la quale prevede la scalata del temibile El Acebo: “Conosciamo bene la frazione di domani e sappiamo dove attaccare per vincere. Non voglio sottovalutare i miei avversari, ma mi sento molto tranquillo e so di poter contare su una squadra molto coesa“.

Foto: Lapresse