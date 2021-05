Ivan Zaytsev sarà il capitano dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La conferma arriva direttamente dal CT Chicco Blengini durante la conferenza stampa in cui ha presentato la stagione degli azzurri. Lo Zar guiderà la Nazionale ai Giochi, proprio come aveva fatto durante l’ultima stagione in cui le Nazionali scesero in campo prima dell’emergenza sanitaria (2019, il sestetto conquistò il pass per la rassegna a cinque cerchi e partecipò agli Europei).

Ivan Zaytsev ha vinto due medaglie alle Olimpiadi (bronzo a Londra 2012, argento a Rio 2016) ed è salito sul podio degli Europei in tre occasioni. Il 32enne è reduce da una buona stagione in Russia con la casacca del Kuzbass Kemerovo e nella prossima stagione dovrebbe tornare a giocare in SuperLega (si parla di Civitanova). L’opposto cercherà di trascinare i compagni di squadra verso una nuova medaglia a cinque cerchi.

Foto: Valerio Origo