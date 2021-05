C’è un allenatore italiano un po’ arrabbiato e desideroso di riscatto dall’altra parte della rete nella seconda sfida della VNL per la Nazionale femminile, primo “derby” fra squadre qualificate a Tokyo 2021. La Turchia di Giovanni Guidetti rappresenta una realtà molto importante nel panorama mondiale: le turche hanno saputo risollevarsi dopo un Mondiale 2018 non soddisfacente, hanno fatto valere l’alto livello tecnico espresso nel loro campionato da almeno cinque squadre e, partendo da qui e dalla bravura indiscussa dell’allenatore modenese, sono cresciute a tal punto da vincere il torneo di qualificazione olimpica, ultimo evento per Nazionali del 2020 prima dello stop per pandemia.

I fari della partita di questa sera saranno puntati tutti su di lei, la schiacciatrice Ebrar Karakurt, che il prossimo anno avrà il compito di far salire il livello di Novara fino a provare a dare fastidio a Conegliano. Giovane, carica, non sempre radiosa e simpatica, la giovane giocatrice turca si è fatta notare proprio alla VNL di due anni fa con la maglia della Nazionale e in Italia viene a cercare la maturità mentale perché quella fisica c’è già.

Ma la Turchia non è solo Karakurt: ci sono gran parte delle titolari a Rimini perché Guidetti usa questo torneo proprio in preparazione della campagna olimpica. Aydemir, Erdem, Gunes, Ismailoglu, il libero del Vakif Aykac: le stelle non mancano di certo in casa turca e oggi, dunque, il bando di prova per le italiane è molto probante.

Questa Italia, però, ha le qualità per giocarsela alla pari con la formazione di Giovanni Guidetti e in questo caso non parte con i favori del pronostico, quindi potrà affrontare la partita senza particolari remore. Le azzurre hanno mostrato buoni sprazzi di gioco al debutto ma sono destinate a crescere, partita dopo partita, magari con qualche inevitabile passaggio a vuoto, si spera non troppi. Squadre in campo alle 19.00.

Foto: FIVB