Vincenzo Nibali stringe i denti e prosegue la propria avventura al Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha deciso di prendere parte alla 18ma tappa, la frazione più lunga di questa Corsa Rosa: 231 km da Rovereto a Stradella. Dopo la brutta caduta di ieri lungo la discesa del Passo di San Valentino, il siciliano era giunto visibilmente dolorante al traguardo di Sega di Ala e si era sottoposto ad alcun accertamenti medici. Fortunatamente la radiografia all’omero destro non aveva evidenziato fratture e il 36enne si era ritirato in camera da letto per una notte di riposo, rinviando la decisione sul da farsi alla mattinata odierna.

L’alfiere della Trek-Segafredo ha fatto tutte le valutazioni del caso insieme allo staff medico della formazione statunitense con sponsor italiano e ha optato per rimanere in gara. Niente ritiro dunque per il vincitore del Tour de France 2014, già caduto tre volte nelle ultime due settimane e che sta facendo davvero i conti con la sfortuna in questa kermesse. Vincenzo Nibali non molla e decide di onorare il Giro d’Italia fino in fondo, distinguendosi ancora una volta per la sua grinta, caparbietà e forza di volontà. Non va dimenticato che si era presentato al via da Torino lo scorso 8 maggio dopo aver rimediato una frattura al radio del polso destro durante un allenamento di inizio aprile (successivamente si era operato).

La tappa di oggi è molto lunga, ma non riserva difficoltà altimetriche (se non qualche “zampellotto” nel finale, ma nulla di problematico). Tra venerdì e sabato sono in programma due frazioni di alta montagna, gli arrivi in quota all’Alpe di Mera e all’Alpe Motta potrebbero ridisegnare la classifica generale. Vincenzo Nibali potrebbe tentare qualche fuga da lontano, come aveva provato a fare lunedì nella giornata del Giau, per cercare di conquistare una vittoria parziale, anche se non sarà semplice viste le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali. Domenica è prevista la conclusione della Corsa Rosa con la cronometro di Milano.

Lo Squalo occupa il 20mo posto in classifica generale a 45’12” di ritardo dalla maglia rosa Egan Bernal, ma prima del via ha guadagnato una posizione perché il suo compagno di squadra Giulio Ciccone (decimo in graduatoria fino a questa mattina) ha deciso di ritirarsi in seguito ai postumi della caduta di ieri, in cui era rimasto coinvolto proprio insieme a Vincenzo Nibali.

Foto: Lapresse