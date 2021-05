VIDEO Simone Biles marziana: 16.1 con lo Yurchenko-doppio carpio! Volteggio da 6.6, difficoltà più elevata al mondo

Simone Biles ha portato in gara il suo impossibile salto al volteggio: lo Yurchenko-doppio carpio, un elemento mai eseguito da una donna prima di oggi e da sempre movimento tipico del settore maschile. La Reginetta della Polvere di Magnesio lo ha mostrato ufficialmente durante gli US Classic, evento di livello nazionale che segnava il suo grande ritorno in pedana a 19 mesi di distanza dall’ultima volta (Mondiali 2019, quando conquistò cinque medaglie d’oro).

La 24enne aveva già mostrato questo movimento in allenamento e nella prova podio di ieri, ma chiaramente conta soltanto l’esecuzione in gara ed è stata perfetta, tanto che questo nuovo elemento entrerà nel Codice dei Punteggi col nome di Biles II. C’era tanta attesa per conoscere ufficialmente il D Score e il responso dei giudici è stato surreale: 6.6! Stiamo parlando della nota di partenza più elevata alla tavole, vengono spazzati via il mitologico Produnova e il Biles I (entrambi 6.4).

Il punteggio ottenuto a Indianapolis è stato esorbitante: 16.100, con 6.6 per le difficoltà e un mirabolante 9.5 per un’esecuzione che ha rasentato la perfezione. Di seguito il VIDEO dello Yurchenko-doppio carpio di Simone Biles agli US Classic, elemento con un nota D di 6.6.

VIDEO SIMONE BILES, YURCHENKO-DOPPIO CARPIO AL VOLTEGGIO

Foto: USA Gym