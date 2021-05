Oggi, lunedì 17 maggio 2021, per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si sta disputando la decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Al momento è in atto la fuga, ma Pellaud, van der Hoorn, Marengo, Rivi e Goossens hanno perso almeno un minuto del loro vantaggio, avendo trovando abbassato il passaggio a livello per il transito di un treno dopo poco più di 50 km di gara.

Il gruppo non è rientrato sui fuggitivi, che sono ripartiti con 1’36” di margine, quindi l’episodio è stato valutato come incidente meccanico ed il plotone non è stato fermato. Ricordiamo che qualora il gruppo avesse raggiunto il drappello al comando prima della riapertura del passaggio a livello, i cinque sarebbero poi ripartiti con lo stesso vantaggio che avevano prima di essere fermati. Attraversare il passaggio a livello chiuso comporta la squalifica.

Di seguito le immagini dell’accaduto nel video di Eurosport.

