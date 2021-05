VIDEO Filipa Martins inventa un nuovo elemento alle parallele! Hindorff con mezzo giro nel Codice dei Punteggi

Filipa Martins ha inventato nuovo elemento alle parallele asimmetriche e lo ha perfettamente eseguito durante gli Europei 2021 di ginnastica artistica andati in scena pochi giorni fa a Basilea (Svizzera). La portoghese ha presentato in gara un Hindorff con mezzo giro collegato a un Ezhova: movimento assolutamente pregevole e prontamente riconosciuto dalla giuria, tanto che entrerà nel Codice dei Punteggi proprio con il nome della ginnasta che lo ha portato in gara per la prima volta.

Questa difficoltà ha permesso alla 25enne di qualificarsi alla Finale di Specialità, conclusa poi in ottava posizione a causa di due cadute (ma 14.166 con 6.0 di D Score nel turno eliminatorio), e di scrivere un piccolo pezzo di storia della Polvere di Magnesio lusitana, visto che una portoghese non figurava ancora nel Codice. Di seguito il VIDEO del nuovo elemento eseguito da Filipa Martins.

VIDEO NUOVO ELEMENTO FILIPA MARTINS ALLE PARALLELE

“Martins”, o movimento apresentado, pela primeira vez, pela @FilipaGym , nos últimos europeus de ginástica artística e que, merecidamente, fica com o seu nome.

É magnífico e eu ando a ver isto em loop há dias!

Parabéns 💪🏼 pic.twitter.com/DNtbmnGt3d — Camelo(t) (@BarbaDeCamelo) May 1, 2021

VIDEO ESERCIZIO FILIPA MARTINS ALLE PARALLELE

Awesome bars routine by Filipa Martins 🇵🇹 for 14.166 (6.0) and a place in the final!#Basel2021 pic.twitter.com/HSbzrB1Zbn — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 21, 2021

Foto: Lapresse