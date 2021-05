Vela, vittoria per Alinghi con Ernesto Bertarelli al timone nel 1° evento della nuova classe foiling TF35

Dove eravamo rimasti? Alinghi torna a regatare, con Ernesto Bertarelli al timone, ed è subito vittoria nell’Opening Gran Prix TF35, il primo evento della nuova classe foiling, organizzato dalla Société Nautique de Nyon sul lago di Ginevra.

Una gara condizionata del meteo, visto che è stato possibile disputare solo tre regate nei giorni dell’evento e tutte andate in scena sul lago svizzero il sabato, tenuto conto della completa assenza di vento nelle altre giornate previste. Alla fine della fiera Alinghi, con un secondo e due primi posti, si è imposta nel confronto con Realteam (un solo punto di vantaggio), mentre Spindrift ha completato la top-3.

“Le condizioni erano difficili per tutti gli equipaggi con questo vento leggero al limite della possibilità di gestire la barca. Ma questo è anche ciò che rende il gioco interessante. Di bolina, ad esempio, devi gestire le transizioni tra la modalità “foiling” con il gennaker e la modalità “foiling” con il fiocco, gli angoli cambiano, così come le velocità. C’è molta tecnica e noi abbiamo ancora molto da imparare in queste fasi“, le parole del randista Bryan Mettraux.

Soddisfazione anche nelle considerazioni del prodiere Yves Detrey: “È importante vincere, perché questo è il nostro obiettivo! Saremmo stati delusi di finire secondi o terzi, perché abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per raggiungere questo risultato“. In questo contesto, per Alinghi, è stato importante tornare a gareggiare dopo i problemi legati alla pandemia, come dichiarato dal co-skipper Arnaud Psarofaghis: “È sempre bello vincere la prima regata di un nuovo campionato. Sfortunatamente, abbiamo dovuto aspettare molto tempo a causa della pandemia, ma siamo stati in grado di essere consistenti quando è stato necessario.”

Di seguito la classica finale dell’Opening Gran Prix TF35 dopo tre regate:

1 ° – Alinghi: 4 punti

2 ° – Realteam: 5 punti

3 ° – Spindrift: 9 punti

