Vela, Andy Maloney vince la Finn Gold Cup per la Nuova Zelanda. Pass olimpico alla Spagna

Si è conclusa quest’oggi a Porto con le ultime tre regate la Finn Gold Cup 2021, ultimo evento di qualificazione per la vela verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Al termine di una settimana abbastanza complessa, a causa di due giorni di stop per il meteo, la Nuova Zelanda si è aggiudicata la medaglia d’oro in quella che dovrebbe rivelarsi l’ultima rassegna iridata del finn con status di classe olimpica (da Parigi 2024 non sarà più presente nel programma a cinque cerchi).

Andy Maloney ha difeso la prima piazza nella generale fino in fondo, aggiudicandosi il primo titolo mondiale senior della carriera e prenotando di fatto il biglietto per Tokyo 2021. Il kiwi classe 1990, a bordo di Te Rehutai nell’ultima America’s Cup, si è imposto chiudendo la manifestazione a quota 44 punti dopo nove regate (oggi 15-5-6) e precedendo sul podio lo spagnolo Joan Cardona (argento con 51) e l’altro neozelandese Josh Junior (bronzo con 54).

L’iberico, che ha gettato alle ortiche la vittoria finale proprio all’ultima regata (comunque scartata), conquista l’ultimo pass olimpico a disposizione per i Paesi del Vecchio Continente. Croazia prima delle escluse con il quinto posto di Nenad Bugarin, che non ha saputo approfittare del passo falso di Cardona chiudendo a sua volta nelle retrovie la terza regata odierna. 45ma piazza finale per Matteo Iovenitti, unico italiano presente a Porto per la Finn Gold Cup.

Foto: Pagina FB FIV