Tuffi, Europei Budapest 2021: oro per un grande Kuznetsov dai 3 metri, Tocci e Marsaglia indietro

Una delle gare più spettacolari in assoluto chiude la quinta giornata di finali, per i tuffi, agli Europei 2021 di Budapest: trampolino 3 metri uomini, con due italiani impegnati, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. La competizione è bellissima, con un campo partenti d’eccezione, e alla fine si trasforma in un trionfo russo, con Evegenii Kuznetsov e Nikita Shleikher a battagliare a colpi di 90 e anche, all’ultimo giro, 100 punti a tuffo, unici due atleti oltre i 500 conclusivi: 525,20 per il “puma”, oro, 505,80 per l’elegantissimo Shleikher. Bronzo al tedesco Martin Wolfram, con 484,65, buona gara per Heatly e Kolodiy, mentre è evidente che Jack Laugher stia pensando ai Giochi e abbia affrontato questi Europei solo come una tappa di passaggio (sesto con 423,10 punti).

Capitolo Italia: due errori gravi a testa per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, soprattutto sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato, ma anche sulle rotazioni rovesciate. Alla fine chiudono rispettivamente in decima e undicesima posizione, in una gara comunque dai valori molto alti. E’ un peccato, perché i due azzurri hanno il potenziale per stare al passo con i migliori, ma a differenza del metro, dai tre metri fanno più fatica a completare un percorso netto, senza sbagli gravi. Pazienza. Ai Giochi li ritroveremo assieme nel synchro dai tre metri.

FINALE TRAMPOLINO 3 METRI UOMINI

RANK NAT NAME BORN TOT GAP 1 RUS KUZNETSOV Evgenii 12 APR 1990 525.20 (6) 2 RUS SHLEIKHER Nikita 10 JUN 1998 505.80 (6) 19.40 3 GER WOLFRAM Martin 29 JAN 1992 484.65 (6) 40.55 4 GBR HEATLY James 20 MAY 1997 464.60 (6) 60.60 5 UKR KOLODIY Oleg 16 MAR 1993 446.95 (6) 78.25 6 GBR LAUGHER Jack 30 JAN 1995 423.10 (6) 102.10 7 SUI DUTOIT Guillaume 18 JAN 1996 410.15 (6) 115.05 8 POL RZESZUTEK Andrzej 25 OCT 1991 405.90 (6) 119.30 9 GER HAUSDING Patrick 09 MAR 1989 390.05 (6) 135.15 10 ITA MARSAGLIA Lorenzo 16 NOV 1996 389.55 (6) 135.65 11 ITA TOCCI Giovanni 31 AUG 1994 379.15 (6) 146.05 12 ESP AREVALO ALCON Alberto 08 FEB 1995 349.40 (6) 175.80

FOTO: La Presse