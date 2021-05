Prima finale della quinta giornata nel programma dei tuffi ai Campionati Europei di Budapest 2021, in corso nella capitale ungherese. Altra specialità olimpica, piattaforma synchro 10m donne, con solo sei coppie in gara. L’oro rimane ancora stregato per l’Ucraina, che mai l’ha conquistato in questa specialità, a fronte di 5 argenti e quattro bronzi. Ma il modo in cui Kseniia Bailo, 16 anni compiuti a febbraio, e Sofia Lyskun, 19enne, l’hanno perso, dopo aver dominato per quattro serie su cinque, ha dell’incredibile.

Il duo ucraino ha sbagliato in modo clamoroso il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato, ultimo salto, prendendo anche “3” nell’esecuzione tecnica, e regalando di fatto il titolo alla Russia, ormai sicura dell’argento. E invece Beliaeva e Timoshinina hanno incassato il regalo non tremando nell’ultimo tuffo della competizione, vincendo alla fine con 307,44 punti. Un buon punteggio, come sempre oltre la barriera dei 300 punti. Tra l’altro quella conquistata questa sera è la medaglia d’oro numero 100 (terza a questi Europei) per la Russia/Unione Sovietica ai campionati continentali. Argento alla Gran Bretagna, bronzo, almeno quello, alla delusissima Ucraina.

Per l’Italia sulla piattaforma c’era una coppia nuova, giovane, Maia Biginelli-Elettra Neroni, 35 anni in due, alla prima esperienza internazionale della carriera assieme (mentre Pellacani-Batki erano state d’oro nel 2019, ma ormai il duo si è sciolto, con Batki che pensa solo ai Giochi, e Pellacani impegnata dal trampolino). Prova non esente da errori, soprattutto nel triplo e mezzo avanti carpiato, e chiusura in sesta e ultima posizione, a quota 252,12. Poco male, tutta esperienza incamerata per il futuro.

FINALE PIATTAFORMA SYNCHRO 10 METRI DONNE

1 RUS BELIAEVA Ekaterina 22 JUN 2003 307.44 (5) TIMOSHININA Iuliia 23 JAN 1998 2 GBR CHENG Eden 02 DEC 2002 290.58 (5) 16.86 TOULSON Lois 26 SEP 1999 3 UKR BAILO Kseniia 25 FEB 2005 286.74 (5) 20.70 LYSKUN Sofiia 07 FEB 2002 4 GER PUNZEL Tina 01 AUG 1995 284.28 (5) 23.16 WASSEN Christina Maria 12 JAN 1999 5 NOR TUXEN Anne Vilde 27 FEB 1998 265.68 (5) 41.76 TUXEN Helle 04 SEP 2001 6 ITA BIGINELLI Maia 09 JUN 2003 252.12 (5) 55.32

FOTO: La Presse