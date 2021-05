Tuffi, Europei Budapest 2021: dalla piattaforma vince Konanykhina, indietro Batki e Jodoin Di Maria

Al quarto giorno di finali l’Italia dei tuffi si ferma, a Budapest: poco male. Non arrivano medaglie dalla Duna Arena, nonostante le possibilità fossero alte, tra tre metri syncho uomini e dieci metri donne. E invece niente. Nella piattaforma 10m donne l’oro è un affare tutto russo, una sfida pazzesca tra la 16enne Anna Konanykhina, un fenomeno dall’entrata alla cinese, e la figlia d’arte Yulia Timoshinina. Alla fine si impone la più giovane, con 365,25 punti e due tuffi oltre gli 80 punti. Argento Timoshinina, bronzo alla britannica Spendolini.

Gara difficile per Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria, che comunque si riscattano con le ultime due rotazioni. Ma per la triestina proseguono i problemi sugli avvitamenti, mentre la canadese di Montreal, naturalizzata italiana (padre bolognese), clamorosamente quinta una settimana fa in Coppa del Mondo, tanti alti e bassi e un tuffo da “4”, purtroppo, sul doppio e mezzo indietro. Morale, nono posto per Sarah, undicesimo per Batki, che fu campionessa d’Europa nel 2011. Per le azzurre pronto riscatto ai Giochi?

FINALE PIATTAFORMA 10M DONNE

RANK NAT NAME BORN TOT GAP 1 RUS KONANYKHINA Anna 10 SEP 2004 365.25 (5) 2 RUS TIMOSHININA Iuliia 23 JAN 1998 329.20 (5) 36.05 3 GBR SPENDOLINI S. Andrea 11 SEP 2004 326.60 (5) 38.65 4 UKR LYSKUN Sofiia 07 FEB 2002 321.75 (5) 43.50 5 GBR TOULSON Lois 26 SEP 1999 321.10 (5) 44.15 6 NED VAN DUIJN Celine 04 NOV 1992 299.80 (5) 65.45 7 FRA KALONJI Alais 11 DEC 1997 286.25 (5) 79.00 8 GER WASSEN Christina Maria 12 JAN 1999 279.95 (5) 85.30 9 ITA JODOIN DI MARIA Sarah 03 JAN 2000 278.35 (5) 86.90 10 IRL WATSON Tanya 24 DEC 2001 275.10 (5) 90.15 11 ITA BATKI Noemi 12 OCT 1987 270.10 (5) 95.15 12 GER WASSEN Elena 01 NOV 2000 258.65 (5)

FOTO: La Presse