Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Andreas Larsen e Maicol Verzotto out nei preliminari dalla piattaforma

Una giornata non positiva per i colori azzurri quella di Tokyo, sede della Coppa del Mondo 2021 di tuffi. Dopo le eliminatorie della gara dal trampolino 3m femminile, è andata in scena la prova maschile dalla piattaforma. Preliminari lunghissimi ed estenuanti, tenuto conto dei ben 45 atleti presenti.

Ebbene, niente da fare per Andreas Larsen e Maicol Verzotto in casa Italia e pass per le semifinali (qualificante automaticamente per le Olimpiadi di Tokyo) non centrato. Larsen ha visto sfumare per 12 punti la qualificazione. Buono il quadruplo e mezzo da 70.30, non altrettanto il triplo e mezzo ritornato, il triplo e mezzo rovesciato e indietro con cui l’azzurro non è andato oltre la quota di 60 punti. Per questo il nostro portacolori ha concluso la sua prova in 21ma posizione con lo score di 378.95.

Più indietro Verzotto: il 32enne nativo di Bressanone ha pagato dazio nella terza rotazione, commettendo un grave errore nel triplo e mezzo indietro (41.25) e i 48.00 punti nel doppio e mezzo rovesciato hanno sbarrato la strada al tuffatore nostrano. Alla fine della fiera, grande prestazione del britannico Thomas Daley che ha totalizzato 508.30, l’unico ad abbattere il muro dei 500 punti in queste eliminatore. Alle sue spalle si sono classificati il messicano Valdez Willars (483.65) e il russo Ruslan Ternovoi (465.70).

Per quanto concerne la questione “biglietto per Tokyo”, potrebbero essere 13 i tuffatori a volare ai Giochi, tenuto conto dei pass già assegnati (17) in occasione dei Mondiali e delle rassegne continentali. Pertanto, relativamente ai 5 slot mancanti, bisognerà attendere quando i comitati olimpici dei singoli Paesi già qualificati selezioneranno gli atleti per le gare syncro e individuali per avere il quadro preciso della situazione. Per Verzotto le chance di rientrare nel novero di questi atleti sono molto poche, mentre per Larsen bisognerà appunto attendere.

