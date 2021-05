Triathlon, Verena Steinhauser è splendida terza nella World Cup Arzachena, nona Carlotta Missaglia

Una grandissima Verena Steinhauser chiude al terzo posto la tappa di Arzachena (Sardegna) della World Cup di triathlon 2021. La gara si è disputata su distanza sprint (750 metri di nuoto, 19,30 chilometri nella sezione dedicata alla bici e 5 chilometri spalmati su due giri per quanto riguarda la corsa) ha visto il successo della tedesca Marlene Gomez-Islinger con il tempo complessivo di 1:00.51 (9:20 nella parte di nuoto, 33:19 nella bici e 16:59 nella corsa) precedendo per appena 4 secondi la svizzera Julie Derron, mentre la nostra Verena Steinhauser ha chiuso a 18 secondi (9:13 nel nuoto, 33:23 nella bici, 17:21 nella corsa).

Quarta posizione per la francese Audrey Merle a 26 secondi dalla vetta, quinta per la ungherese Zsanett Bragmayer a 31, mentre è sesta la giovanissima francese Emma Lombardi (classe 2001) con un distacco di 39 secondi. Settima posizione per la cilena Barbara Riveroa a 1:01, ottava per la tedesca Lisa Tertsch a 1:22, quindi nona per la nostra Carlotta Missaglia (classe 1999) a 1:31 (9:26 nel nuoto, 34:09 nella bici e 17:40 nella corsa), mentre completa la top ten la danese Alberte Kjær Pedersen a 1:35. Si ferma in diciassettesima posizione la nostra Luisa Iogna-Prat a 2 minuti esatti, mentre non ha concluso la prova Ilaria Zane.

Foto: FITRI