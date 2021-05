Tokyo 2020, il Governo giapponese ha esteso lo stato di emergenza fino al 20 giugno

Giungono novità dal Giappone sulla questione Covid-19. Il Governo locale, infatti, ha deciso di estendere lo stato di emergenza di tre settimane fino al 20 giugno, a meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Era previsto, infatti, che il questo provvedimento scadesse il 31 maggio in 9 prefetture tra cui quella della stessa capitale e della città di Osaka.

“La curva delle infezioni è in calo in alcune aree ma a livello generale la situazione rimane imprevedibile“, ha detto alla stampa il premier nipponico Yoshihide Suga. Pertanto, si vuol seguire un approccio molto prudente, dal momento che secondo le autorità sanitarie i rischi legati all’infezione non sono ancora contenuti.

Secondo quanto riferiscono le cronache locali, il termine del 20 giugno potrebbe anche coincidere con le decisione dell’asset governativo in merito alla presenza del pubblico giapponese alle gare a Cinque Cerchi, dopo il divieto per gli spettatori stranieri. Allo stato attuale delle cose, dunque, si prosegue con quanto stabilito in termini di organizzazione dell’evento olimpico, nonostante la campagna vaccinale nel territorio proceda a rilento (6%) e la riluttanza dell’opinione pubblica sia percepibile, secondo gli ultimi sondaggi.

Tuttavia, si pensa già a quel che sarà a partire dal 23 luglio, data nella quale ci sarà la cerimonia d’apertura dei Giochi, occupando un lasso di tempo importante fino all’8 agosto. Successivamente, si terranno le Paralimpiadi dal 24 agosto al 5 settembre.

Foto: LaPresse