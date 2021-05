Tiro a volo, la nazionale italiana di trap in raduno prima della Coppa del Mondo a Lonato

Preparare la tappa casalinga della Coppa del Mondo di Lonato del Garda, ma anche guardare avanti, verso gli Europei e soprattutto le Olimpiadi di Tokyo.

E’ una nazionale di trap alacremente al lavoro quella che, sotto la guida del direttore tecnico, si sta ritrovando in questi giorni in quel del Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia e sulle pedane del Tav La Torre di Pisa di Montecatini Pieve a Nievole (PO) per rifinire al meglio la sua tenuta fisica e tecnica in vista dei prossimi appuntamenti.

Coordinati dal dt sono ben 10 gli azzurri convocati, andiamo a scoprirli.

DONNE

Fiammetta Rossi

Jessica Rossi

Silvana Maria Stanco

Gaia Ragazzini

UOMINI

Mauro De Filippis

Lorenzo Ferrari

Valerio Grazini

Luca Miotto

Daniele Resca

Diego Valeri

Nel comparto femminile a trainare il gruppo saranno inevitabilmente Jessica Rossi e Silvana Stanco, che ormai intravedono lo sprint finale verso i Giochi di Tokyo, mentre più indecisione v’è nella sezione maschile: Mauro De Filippis infatti è attualmente in palio del pass nominale (criterio ranking ISSF) per le Olimpiadi, ma Valerio Grazini e Daniele Resca, in particolare, vogliono cercare di mettere in difficoltà Albano Pera provando magari a vincere agli Europei di fine maggio (dove in palio c’è una carta contingentale) e a ribaltare la situazione. Una concorrenza interna che non può che aiutare l’ambiente a essere sempre stimolato.

FOTO: ISSF