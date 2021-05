Tiro a volo, Europei 2021: Rossetti e Cassandro volano in finale nello skeet

Dopo Chiara Cainero nel concorso femminile, l’Italia del tiro a volo e dello skeet in particolare lancia un altro grande segnale. Sia Gabriele Rossetti sia Tammaro Cassandro infatti hanno centrato la finale del contest individuale maschile, che scatterà dalle 16:45.

Il toscano, campione olimpico in carica, e il campano, che andrà a Tokyo per la sua prima esperienza a Cinque Cerchi in carriera accompagnando proprio il compagno di squadra, accedono alla competizione per le medaglie forti di due ottimi punteggi: 123/125 (+1) per il primo, che si prende la seconda testa di serie, e 122/125 (+41) per il secondo, che ottiene la terza testa di serie al termine di uno shoot off infinito.

Con loro vi saranno: il cipriota Georgios Achilleos (123/125, +2), prima testa di serie, il francese Eric Delaunay (122/125, 40), quarta testa di serie, e il tedesco Vincent Haaga (122/125, +11+2) e il finladese Eetu Kallioinen (122/125, +11+1), che sono sopravvissuti a uno spareggio interminabile prendendosi il quinto e il sesto ticket d’accesso alla gara per le medaglie.

Cosa che purtroppo non è riuscita al terzo italiano in gara: Luigi Lodde infatti si è attestato a centro gruppo in ventiduesima posizione, con uno score conclusivo di 119/125.

Foto: FITAV