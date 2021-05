Tiro a volo, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Tutto pronto per gli Europei di tiro a volo in programma ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno: in terra balcanica gare riservate prima agli juniores e poi ai seniores a partire da mercoledì 26 maggio. Da sottolineare che per i seniores ci saranno in palio le ultime carte olimpiche, in quanto al termine della competizione saranno assegnate solo quelle attraverso il ranking.

La copertura televisiva dell’evento non è stata ancora comunicata. Di seguito il programma provvisorio della manifestazione.

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO

Sabato 22 maggio Arrivo delle delegazioni

Domenica 23 maggio Trap: allenamenti, tiri liberi e meeting tecnici

Lunedì 24 maggio Trap: qualificazioni donne e donne junior (75 piattelli)

Martedì 25 maggio Trap: qualificazioni (50 piattelli) donne e donne junior

qualificazioni uomini e uomini junior (75 piattelli)

dalle 17.00 finali e premiazioni donne e donne junior

Mercoledì 26 maggio Trap: qualificazioni (50 piattelli) uomini e uomini junior

dalle 17.00 finali e premiazioni uomini e uomini junior

Giovedì 27 maggio Trap: sfida a squadre, finali e premiazioni

Venerdì 28 maggio Trap Mixed Team: qualificazioni, dalle 17.00 finali e premiazioni

Sabato 29 maggio Double Trap: gara e premiazioni

Domenica 30 maggio Skeet: allenamenti e tiri liberi

Lunedì 31 maggio Skeet: qualificazioni donne e donne junior (75 piattelli)

Martedì 1° giugno Skeet: qualificazioni (50 piattelli) donne e donne junior

qualificazioni uomini e uomini junior (75 piattelli)

dalle 17.00 finali e premiazioni donne e donne junior

Mercoledì 2 giugno Skeet: qualificazioni (50 piattelli) e finali uomini e uomini junior

dalle 17.00 finali e premiazioni uomini e uomini junior

Giovedì 3 giugno Skeet: sfida a squadre, finali e premiazioni

Venerdì 4 giugno Skeet Mixed Team: qualificazioni,

dalle 17.00 finali e premiazioni

Sabato 5 giugno Partenza delegazioni

Foto: FITAV