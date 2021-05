Tiro a volo, Europei 2021: Chiara Cainero in testa alle qualifiche dello skeet dopo il primo turno

Dalle pedane del tiro a volo giungono buone notizie per i colori italiani, di scena agli Europei 2021 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek. Dopo il primo turno di qualificazione dello skeet femminile infatti, Chiara Cainero è in testa al lotto delle shooters che domani si giocheranno l’accesso alla finale e l’ultimo atto stesso.

La friulana, sbriciolando 73 dei 75 (24-25-24) piattelli oggi a disposizione, si è presa la prima posizione provvisoria mettendosi alle spalle il duo russo rappresentato da Nadezda Konovalova e Zilia Batyrshina, entrambe a quota 72/75; con la slovacca Danka Bartekova e la britannica Amber Hill al momento “ferme a 71”.

Nel gruppone invece installatosi a 70/75, che attualmente si andrebbe a contendere uno degli ultimi posti per l’accesso alla finale di domani, c’è Diana Bacosi (24-23-23): la campionessa olimpica in carica è in compagnia della francese Lucie Anastassiou, della cipriota Kostantia Nikolaou e della tedesca Nadine Messerschmidt.

A 69/75, infine per i colori azzurri, c’è Martina Bartolomei (24-22-23): anche lei pienamente in corsa per una possibile qualificazione alla gara che assegnerà le medaglie continentali.

Foto: FITAV