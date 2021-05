Tiro a segno, Europei 2021: Paolo Monna quinto nella pistola 10 metri. Pass olimpico alla Russia

Nella penultima finale della terza giornata di gare degli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia), quella della pistola 10 metri maschile, arriva il quinto posto di Paolo Monna, con l’azzurro che era stato in testa nella prima parte di gara, mentre l’unico pass olimpico in palio va alla Russia.

Il nuovo campione continentale della specialità è lo slovacco Juraj Tuzinsky, che termina a quota 241.0 e batte il russo Vadim Mukhametyanov, secondo con 239.4, il quale si consola con il pass olimpico non nominale per la Russia (che ai Giochi andrà sotto la dicitura ROC, Comitato Olimpico Russo).

Beffato il tedesco Robin Walter, anch’egli in corsa per il pass olimpico, mancato per 1.0 punti, fermatosi al bronzo con 219.1, mentre ai piedi del podio resta il russo Artem Chernousov, quarto con 199.4, infine è quinto l’azzurro Paolo Monna, il quale si ferma a quota 178.9.

Sesta piazza per il russo Anton Aristarkhov, anch’egli in corsa per il pass olimpico, che esce a quota 157.8, mentre è settimo l’ucraino Viktor Bankin, fuori a 136.9. Ottavo e primo degli eliminati in finale l’altro ucraino Oleh Omelchuk, escluso con 122.7.

Foto: UITS