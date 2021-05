Per l’Italia del tiro a segno, il dado è tratto. La UITS ha reso note infatti le convocazioni del direttore tecnico Valentina Turisini per gli Europei 2021 di tiro a segno che si terranno, in contemporanea a quelli di tiro a volo, in quel di Osijek e che metteranno in palio gli ultimi pass per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Attualmente il contingente azzurro detiene 5 pass per la kermesse nipponica che si terrà tra fine luglio e inizio agosto ottenuti, seppur in maniera non nominale, da Marco De Nicolo, Marco Suppini e Lorenzo Bacci per il settore della carabina maschile, Paolo Monna e Riccardo Mazzetti, per il comparto della pistola maschile. Andiamo quindi a leggere i convocati e a capire chi potrà inseguire nuove carte olimpiche.

Tiro a segno, Europei 2021: i convocati dell’Italia e chi inseguirà i pass olimpici

Comparto di pistola ad aria compressa maschile 10m

Giuseppe Giordano (Esercito), Paolo Monna (Carabinieri), Alessio Torracchi (Fiamme Gialle), Luca Tesconi (Carabinieri)

Comparto di pistola ad aria compressa 10m e pistola sportiva femminile 25m

Sara Costantino (Fiamme Gialle), Chiara Giancamilli (Tivoli), Greta Reccia (Velletri), Maria Varricchio (Fiamme Oro)

Comparto di pistola automatica 25m

Riccardo Mazzetti (Esercito), Tommaso Chelli (Fiamme Gialle), Massimo Spinella (Reggio Calabria)

Comparto di carabina ad aria compressa 10m e carabina 3 posizioni uomini 50m

Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Marco Suppini (Fiamme Oro), Simon Weithaler (Esercito), Marco De Nicolo (Fiamme Gialle)

Comparto di carabina ad aria compressa 10m e carabina 3 posizioni donne 50m

Martina Ziviani (Esercito), Sofia Ceccarello (Fiamme Oro), Barbara Gambaro (Fiamme Oro) e Sabrina Sena (Carabinieri)

La squadra sarà accompagnata dallo staff tecnico composto da Valentina Turisini (Direttore Tecnico squadra seniores), Enrico Pappalardo (tecnico carabina), Alfonso Ricci (tecnico carabina), Roberto Di Donna (tecnico pistola), Paolo Ranno (tecnico pistola), Ralf Schumann (tecnico pistola), Flavio Erriu (tecnico pistola), Marco Certomà (fisioterapista), Antonio Desiato (fisioterapista), Gianpiero Cutolo (medico federale) e Rosalba Romano (psicologa).

I tiratori da tenere d’occhio

L’obiettivo della pattuglia italiana in terra croata sarà quello di aumentare i propri rappresentanti a Tokyo cercando di arrivare a sei o sette rappresentanti. In quest’ottica, “le punte” su cui riporre le maggiori attenzioni dovrebbero essere Giuseppe Giordano, l’esperto campano che nella gara di pistola a 10m può trovare il colpo di coda che gli regalerebbe la terza Olimpiade consecutiva, Sara Costantino, che fra il 2018 e il 2019 sia nei contest ad aria compressa sia nei contest di pistola sportiva è andata più volte vicina alla possibilità di conquistarsi una carta che per abnegazione e percorso fatto meriterebbe ampiamente, e il duo Sofia Ceccarello e Martina Ziviani: entrambe provenienti dal reparto della carabina femminile, possono dire la loro sia. La ravennate nella gara delle 3 posizioni, la veneta in quella dalla breve distanza, dove peraltro è stata finalista agli Europei a 10m 2020 andando vicinissima a ottenere la carta olimpica.

FOTO: UITS