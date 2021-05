Tiro a segno, Europei 2021: assegnati i titoli open senior e junior nella pistola standard 25 metri

Si sono appena disputate le uniche due finali in specialità non olimpiche incluse nel programma della quinta giornata di gare degli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia): nelle prove open della pistola standard da 25 metri per le categorie senior e junior non c’erano azzurri in gara.

PISTOLA STANDARD 25 METRI OPEN SENIOR (TOP 10)

1 RAMPULA Matej CZE 571-13x

2 MILIWEK Oskar POL 571-13x

3 CHERNOUSOV Artem RUS 570-17x

4 TEHAN Tomas CZE 568- 8x

5 MAJOR Veronika HUN 567-21x

6 STEINER Sylvia AUT 567-17x

7 KELES Ismail TUR 566-13x

8 OLESK Peeter EST 566- 8x

9 HORODYNETS Maksym UKR 565-12x

10 DIKEC Yusuf TUR 564-13x

PISTOLA STANDARD 25 METRI OPEN JUNIOR (TOP 10)

1 MANN Nikita RUS 568-15x

2 IARICHIN Aleksei RUS 559- 6x

3 MALIUKOV Dmitrii RUS 557-10x

4 DZEMESH Uladzislau BLR 553-10x

5 ERDUR Alp Eren TUR 553- 9x

6 UCAR Adnan Efe TUR 540- 7x

7 BADER Jannis SUI 535- 7x

8 KAZAK Ivan BLR 531- 8x

9 KOVACS Tamara Monika HUN 529- 6x

10 FABIAN Sara Rahel HUN 527-11x

Foto: UITS