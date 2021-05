Il torneo ATP di Ginevra sarà un momento di notevole importanza per il tennis di questo 2021, dato che sancirà il ritorno in campo di Roger Federer dopo qualche settimana di (ulteriore) stop. Il fuoriclasse capace di vincere ben 20 titoli dello Slam, ha scelto l’appuntamento di casa per tornare a calcare i campi in terra rossa, ultimo gradino da scalare prima di fare il proprio ritorno sull’attesissimo Roland Garros che, ormai, si staglia all’orizzonte.

Ovviamente il nativo di Basilea non prenderà parte al Major parigino con l’intento di vincerlo (quando è presente Rafa Nadal nel suo “giardino di casa” tutti passano in secondo piano) ma sfrutterà questi due tornei su terra rossa per affinare la condizione in vista della stagione su erba e, soprattutto, su Wimbledon e non solo…

Ma, la grande domanda è una sola in questo momento: “Come sta Roger Federer”? La risposta arriva direttamente dal tennista che l’8 agosto spegnerà le 40 candeline. “Ho giocato parecchio a tennis nelle ultime settimane – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – la preparazione atletica è andata bene e ho potuto fare quello che mi piace di più, ovvero stare sul campo. Il mio ginocchio reagisce in maniera diversa dopo una partita rispetto a quando mi alleno. Bisogna vedere adesso come mi sentirò dopo aver giocato un match ufficiale”.

Roger Federer punta il mirino sui suoi obiettivi del 2021, non trascurando ovviamente le Olimpiadi di Tokyo: “Mi piacerebbe tantissimo andare ai Giochi, anche se non è ancora escluso che possano essere annullati per via della situazione sanitaria. Mi renderebbe orgoglioso vincere una qualsiasi medaglia per la Svizzera. Al momento, abbiamo l’impressione che le Olimpiadi di svolgeranno, ma la situazione è molto fluida. Non tutti gli atleti sono convinti che sia una buona idea andare a Tokyo, proprio a causa della grande incertezza”.

Foto: Lapresse