Tennis: novità nel calendario ATP, a fine anno entra il torneo di Indian Wells

Annunciate ufficialmente importanti novità per quanto riguarda il calendario ATP per questo 2021. È stata infatti rivista la programmazione per il finale di stagione: la situazione del Covid in Asia non permetterà, molto probabilmente, la trasferta per il massimo circuito di tennis al maschile.

Il primo aggiornamento arriva per i tornei di Stoccolma, Mosca e Anversa, che si disputeranno dal 7 al 13 novembre, in contemporanea con le Next Gen ATP Finals. Importante, anche se al momento non si conosce la data, il reinserimento del Masters 1000 di Indian Wells, cancellato a marzo.

Le parole di Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP: “Dalla ripresa del Tour nell’agosto 2020, abbiamo dovuto adottare un approccio agile al calendario con l’obiettivo di mettere in scena il maggior numero possibile di eventi. Tutti nel nostro sport hanno accusato la perdita del BNP Paribas Open, quindi il ritorno a ottobre è fantastico. Il calendario è estremamente complesso e vorrei ringraziare tutti gli eventi in quella sezione della stagione, poiché cerchiamo di accogliere questi cambiamenti a beneficio dello sport in generale”.

Foto: Lapresse