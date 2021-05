Superbike oggi, GP Estoril 2021: orari FP3, superpole e gara-1, tv, streaming, programma Sky e TV8

Il weekend di gara dell’Estoril entra nel vivo quest’oggi con un sabato riservato alla Superpole e a gara-1 del secondo round stagionale del Mondiale Superbike 2021. Jonathan Rea punta al successo anche nella prima manche lusitana per provare già ad allungare in classifica generale, ma non sarà semplice avere la meglio sulle Ducati ufficiali e sulla Yamaha di Toprak Razgatlioglu.

Il turco ha impressionato nel corso delle libere del venerdì, candidandosi ad un ruolo da protagonista assoluto per il resto del fine settimana insieme ai ducatisti Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi. Si profila una giornata molto indicativa per capire meglio i valori in campo sull’asciutto di quest’anno.

Il sabato del Gran Premio dell’Estoril 2021 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Collection ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 gara-1 in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni odierne con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo della Superbike in Portogallo.

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP Estoril 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA GP ESTORIL SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT COLLECTION (canale 205)

Sabato 29 maggio

ore 10.00 Superbike, FP3, diretta

ore 12.10-12.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 15.00, Superbike, Gara 1, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 29 maggio

Ore 16.15, Superbike, Gara 1, differita

Credit: worldsbk.com