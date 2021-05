Gli Internazionali d’Italia si avviano alla loro conclusione. Il terzo Masters1000 su terra del 2021 ha ancora in lizza otto nomi a giocarsi la vittoria, e tra di loro c’è Lorenzo Sonego, l’unico azzurro rimasto. Dopo il successo con Dominic Thiem, il piemontese si gioca un posto nelle semifinali in un 1000 per la seconda volta in carriera, questa volta il suo avversario sarà il russo Andrey Rublev.

Destino che per Sonego il russo sia l’avversario prima di un traguardo importante. Fra i due nel circuito ufficiale c’è soltanto una partita, risalente alla finale del 500 di Vienna del 2020, vinta dal russo con un doppio 6-4, ma Lorenzo giocò una partita solida contro un avversario ai limiti dell’ingiocabile in quel periodo dell’anno, che in Austria vinse il terzo torneo in poco più di 30 giorni.

Il match tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev sarà il quarto dal Grand Stand del Foro Italico di Roma e non inizierà prima delle 19. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, e inoltre gratis e in chiaro in tv su Canale 20 (Mediaset) e, in streaming, su sportmediaset.it e mediasetplay.mediaset.it. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SONEGO-RUBLEV, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021

GRAND STAND

Ore 10:00 Opelka (USA)-Delbonis (ARG) – quarti uomini

a seguire (non prima delle 19.00) Lorenzo Sonego (ITA) -Andrey Rublev (RUS) (7) – quarti uomini

BERRETTINI-TSITSIPAS, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201), Canale 20 (Mediaset) in chiaro

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv, sportmediaset.it, mediasetplay.mediaset.it

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse