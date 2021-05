Softball, Serie A1 2021: doppio successo di Pianoro sulla Sestese

Doppia vittoria per Pianoro sulla Sestese nel confronto conclusivo della seconda giornata di Serie A1, che anticipa il primo turno infrasettimanale della stagione, che cadrà mercoledì. Arriva così la testa della classifica nel girone B insieme a Forlì e Castellana, mentre nel girone A Saronno guida con 4 vittorie, unica a punteggio pieno.

La prima gara, per la verità, è molto vicina a finire nelle mani della Sestese. Lo è perché parte col triplo di Carletti in apertura realizzato a basi piene, e questo 0-3 viene capitalizzato col tempo fino a trasformarsi in un 2-5. Nell’ultima ripresa e poi nell’extra inning, però, un errore in difesa su volata di Collina a basi piene e poi un singolo di Oliveti fanno sì che Pianoro trasformi il tutto in un 6-5 (lanciatrice vincente Beatrice Nannetti).

A quel punto, e complice anche l’aiuto di Cassady Knudsnen, Pianoro sfrutta le sostanziali inconsistenze della dirimpettaia Nicole Thomas, spesso non a proprio agio in pedana e costretta a subire dal secondo inning con lancio pazzo ed errore su battuta di Oliveti. A chiudere con il 7-0 è il fuoricampo di Minardi, che attiva la manifesta dopo 6 riprese.

Si conferma dunque un’A1 che, per il momento, appare davvero aperta a molte soluzioni, per quel che si è visto in questo inizio di stagione. Ma già dal prossimo turno cominceremo a vedersi delineare in modo più chiaro ulteriori aspetti narrativi dell’annata.

Foto: FIBS / Davide Carabelli