Skateboard, Mondiali Roma 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dal 30 maggio al 6 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà i Mondiali 2021 di skateboard. Lo spettacolare scenario nella capitale sarà teatro della rassegna iridata per quanto riguarda lo steet, una delle due discipline di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (l’altra è il park, per cui non è ancora stato schedulato un mondiale in questa stagione). Si tratterà di una kermesse estremamente importante, anche perché metterà in palio alcuni pass per i Giochi.

Gli atleti che saliranno sul podio staccheranno infatti il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. L’evento assegnerà anche punti pesantissimi per il ranking che qualificherà 16 atleti ai Giochi. L’Italia punterà in particolar modo sulla giovane Asia Lanzi, 18enne che occupa il 34mo nel ranking e che può giocarsi un pass olimpico. Vedremo all’opera anche Massimo Cristofoletti e Kevin Duman.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date dei Mondiali 2021 di skateboard (specialità street). Al momento non ci sono novità sulla copertura tv e streaming dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI SKATEBOARD ROMA 2021

*ORARI NON ANCORA UFFICIALIZZATI E COMUNICATI

DOMENICA 30 MAGGIO – MARTEDÌ 1° GIUGNO:

Allenamenti maschili e femminili

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO:

Open qualifier femminile

GIOVEDÌ 3 GIUGNO:

Open qualifier maschile

VENERD 4 GIUGNO:

Semifinale femminile

SABATO 5 GIUGNO:

Semifinale maschile

DOMENICA 6 GIUGNO:

Finale femminile

Finale maschile

MONDIALI SKATEBOARD ROMA 2021: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Foto: comunicato stampa Vans